Söder: Bekommen Coronavirus langsam unter Kontrolle

Nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wichtige Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus, mahnt aber zu Geduld und Vorsicht. „Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle“, sagte er am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es gebe deshalb nun „Anlass zu vorsichtigem Optimismus“.

Söder betonte, es sei ein „zartes Pflänzchen“, das sich entwickle. Es sei nach wie vor Vorsicht geboten. Die bayerische Staatsregierung werde keine Experimente machen. „Wir wollen keine unkontrollierte Exit-Strategie, sondern ein kluges Abwägen.“ Der Ministerpräsident betonte: „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Söder teilte mit, dass es nun mehr als 1000 Todesfälle in Bayern gebe. „Das sind 1000 zu viel.“ Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, es gebe nun 35 523 bestätigte Infektionen in Bayern - das sei ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Söder betonte, bei den täglichen Zuwachsraten sei man vor einigen Wochen zum Teil noch bei mehr als 20 Prozent gelegen. Jetzt liege man bei unter fünf Prozent. Die Verdopplungszeit liege mittlerweile bei etwa 22 Tagen.