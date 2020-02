Söder begrüßt Pläne für Neuwahl in Thüringen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßt die Pläne für eine Neuwahl in Thüringen. „Das ist eine ganz notwendige Entscheidung, dass der Weg frei gemacht wird für Neuwahlen. Alles andere wäre unangemessen und nicht richtig“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag in München.

Der mit Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich hatte zuvor nach bundesweiter Kritik seinen Rückzug angekündigt. Die FDP-Fraktion will außerdem die Auflösung des Landtags beantragen, um eine Neuwahl herbeizuführen.

Söder mahnte ein zügiges Handeln an. Die Zeit des langen Taktierens sei vorbei, sagte er. „Es ist ein großer Schaden entstanden.“ Daraus müsse man die Lehren ziehen. „Es kann überhaupt keine, in keinem Fall geartete Möglichkeit geben, dass man auf AfD-Stimmen angewiesen sein kann.“