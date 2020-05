Söder über Liga-Neustart: „Experiment gelungen“

In Ravensburg hat die Polizei schon rund 550 Verstöße gegen Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg registriert. Der Stadt Ravensburg könnte das 130 000 Euro in die Kassen spülen – theoretisch. Denn die Verwaltung rechnet aus mehreren Gründen nicht damit, dass die Summe tatsächlich so hoch ausfallen wird.

Seit durch Corona-Verordnungen Kontaktverbote verhängt wurden, Läden nicht öffnen durften und Restaurants geschlossen bleiben mussten, haben immer wieder Privat- und Geschäftsleute gegen diese Regeln verstoßen.