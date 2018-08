In einer Fabrik im Landkreis Passau ist am Sonntagmorgen Säure ausgelaufen. Angrenzende Gebäude wurden zur Sicherheit evakuiert und Anwohner über den Rundfunk gewarnt, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Bad Griesbach im Rottal jedoch keiner. Die Ursache für das Leck in der Firma, die Drahtseile verarbeitet, war zunächst unklar. Ob das Gebäude kontaminiert ist, sollen Ermittlungen am Montag zeigen.

