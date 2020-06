Rutschbahn: 40-Tonner verliert unzählige getrocknete Erbsen

Mehrere hundert Meter lang war die Rutschbahn aus getrockneten Erbsen, die ein 40-Tonner in Bamberg verloren hat. Ein Beamter der Wasserschutzpolizei und ein Mitarbeiter des Hafens hatten auf dem Nachhauseweg die Bescherung auf der Hafenstraße entdeckt, wie die örtliche Verkehrspolizeiinspektion am Mittwoch mitteilte. „Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatte sich eine Klappe an der Bordwand des Aufliegers geöffnet, so dass sich über eine Strecke von ungefähr 400 Metern ein Strom von Hülsenfrüchten über die gesamte Fahrbahn verteilte.“ Dies sei für einige Verkehrsteilnehmer eine böse Überraschung gewesen, weil sich die Autos wesentlich schlechter lenken und abbremsen ließen. „Glücklicherweise geschah dabei aber kein weiterer Unfall.“