Rundfunkrat diskutiert über umstrittenen Wellentausch auf UKW

- Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (BR) hat am Donnerstag kontrovers über den umstrittenen Wellentausch zwischen „BR-Klassik“ und dem Jugendradio „Puls“ auf UKW diskutiert. Der Sender will die UKW-Frequenz des Klassiksenders ab dem Jahr 2018 dem Jugendsender zur Verfügung stellen, um über das analoge Radioangebot mehr junge Menschen erreichen zu können. „BR-Klassik“ soll dann nur noch über das Digitalradio (DAB+), Kabel, Satellit und Internet zu empfangen sein. Das Projekt wird seit Monaten heftig kritisiert. Private Rundfunkanbieter befürchten Verluste bei den Werbeeinnahmen durch die Jugendwelle auf UKW. Klassikfans andererseits wollen nicht auf das bisherige Angebot verzichten. Der Runfunkrat wollte noch am Donnerstag entscheiden, ob er die BR-Pläne genehmigt.

