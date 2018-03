Rund eine viertel Million Schafe in Bayern

Rund 268 000 Schafe wurden im vergangenen Jahr in Bayern gezählt. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 0,7 Prozent, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mit. Zudem stieg die Anzahl der Schafhaltungsbetriebe auf 2200 an, ein Zuwachs von rund 4,0 Prozent. Stichtag der statistischen Erhebung war der 3. November 2017. Im Schnitt werden in Bayern 124 Schafe pro Betrieb gehalten. In Betrieben die 500 und mehr Schafe halten, wurden 122 400 Tiere gezählt, was 45,6 Prozent des gesamten Schafsbestandes entspricht.

Mitteilung Landesamt