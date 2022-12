Rund eine Million Euro Schaden nach Brand in Schreinerei

Beim Brand einer Schreinerei in Oberbayern ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Absichtliche Brandstiftung hielten die Ermittler nach dem Feuer in Weßling (Landkreis Starnberg) für „eher unwahrscheinlich“, teilte die Polizei am Montag mit. Es stünden aber noch weitere Untersuchungen des Brandorts an. Bei dem Feuer in der Nacht auf Freitag war der Dachstuhl des mehrstöckigen Gebäudes in Flammen aufgegangen. Wegen Problemen bei der Statik hätten die Ermittler danach zunächst nicht das gesamte Gelände abgehen können.

Eine Anwohnerin hatte am frühen Freitagmorgen zufällig bemerkt, dass aus dem Dach der Schreinerei Rauch aufstieg, und den Notruf gewählt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren über Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung Polizei vom 12.12.

