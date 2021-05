Rund 70.000 Euro Schaden bei Brand eines Busses

Ein technischer Defekt hat nach Polizeiangaben zu einem schadensträchtigen Brand eines Omnibusses im niederbayerischen Landkreis Passau geführt. Der Fahrer hatte den Brand am Freitagabend in Untergriesbach bemerkt und den Bus sofort auf einen freien Bereich eines Parkplatzes gesteuert. Der Bus mit 55 Sitzplätzen sei nicht mit Fahrgästen besetzt gewesen, berichtete die Polizei am Samstag. Das Feuer zerstörte einen Großteil des Fahrzeugs. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 70.000 Euro.

