Beim Brand eines Wohnhauses in Unterwössen (Landkreis Traunstein) ist am Donnerstag ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Als die Feuerwehren eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Menschen befanden sich nicht mehr in dem Gebäude, das nicht gerettet werden konnte. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

