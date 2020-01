Rund 300 Schweine bei Stallbrand verendet: hoher Schaden

Rund 300 Mastschweine sind bei einem Stallbrand in Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth) verendet. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht zum Freitag ausgebrochen, wie ein Sprecher am der Polizei sagte. Betroffen waren zwei Ställe im Ortsteil Altmugl mit insgesamt rund 700 Schweinen. Ein Stall ist komplett abgebrannt. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in den frühen Morgenstunden löschen. Der Schaden beträgt laut Polizei zwischen 500 000 und einer Million Euro.