Rund 30 000 demonstrieren gegen Polizeiaufgabengesetz

Etwa 30 000 Menschen haben nach Behördenangaben gegen die geplante Neufassung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) protestiert. Wegen des großen Andrangs musste die Auftaktkundgebung an Christi Himmelfahrt am zentralen Marienplatz abgesagt werden. Die Demonstranten zogen am Donnerstag durch die Innenstadt zum Odeonsplatz, auf dem am Nachmittag die Abschlusskundgebung mit zahlreichen Reden begann. Der Demonstrationszug führte auch an der Staatskanzlei vorbei.

„Wir demonstrieren laut, aber friedlich“, sagte Simon Strohmenger vom Bündnis „noPAG - Nein! Zum neuen Polizeiaufgabengesetz“. Die Demonstration verlief laut Polizei bis zum Nachmittag ohne Zwischenfälle. „Wir demonstrieren nicht gegen die Polizei, sondern gegen die CSU“, erklärte die grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Katharina Schulze, am Rande der Kundgebung.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die CSU mit ihrer absoluten Mehrheit im Landtag ein neues Polizeiaufgabengesetz beschlossen. Mit der erneuten fast 200 Seiten dicken Novelle will Bayern die Befugnisse der Polizei massiv ausweiten. Bei den Kritikern ist besonders der seither im Gesetz verankerte Begriff der „drohenden Gefahr“ umstritten, durch den die Polizei früher präventiv tätig werden und etwa Computer oder Telefone überwachen kann.

Aufgrund der massiven Kritik hatte die CSU-Fraktion Ende April einige umstrittene Neuerungen entschärft - so soll etwa die intelligente Videoüberwachung nun keine Gesichtserkennung mehr umfassen.

