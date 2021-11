Rund 1500 Haushalte nach Defekt in Umspannwerk ohne Strom

Nach einem technischen Defekt in einem Umspannwerk ist am Dienstagabend in rund 1500 Haushalten der Strom ausgefallen. Betroffen waren vor allem Menschen in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg), sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Bayernwerk Netz GmbH am Dienstagabend. Das Unternehme rechne aber damit, dass alle Kunden noch am Abend wieder mit Strom versorgt werden könnten. „Wir mussten nur öfter als sonst den Strom zu- und abschalten, um den Ort der Störung zu lokalisieren“, sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-839059/2

