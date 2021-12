Rund 1000 Menschen bei Corona-Demo in München

In München haben sich am Mittwochabend zahlreiche Kritiker von Corona-Maßnahmen und Impfgegner versammelt. Rund 1000 Menschen beteiligten sich an der angemeldeten Demonstration rund um den Wittelsbacherplatz, wie die Polizei mitteilte. Es sei zu Verstößen gegen die Maskenpflicht gekommen, sagte ein Sprecher. Größere Zwischenfälle habe es nach ersten Erkenntnissen aber nicht gegeben. Gegen 20.00 Uhr habe sich die Demonstration allmählich aufgelöst.

