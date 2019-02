Rund 100 Hähnchenschenkel illegal am Straßenrand entsorgt

An einer Bundesstraße in Schwaben hat die Polizei rund 100 frische, unverpackte Hähnchenschenkel gefunden. Wie die Beamten am Montag mitteilten, waren die Fleischabfälle vergangene Woche am Feldrand einer Straße in der Nähe von Meitingen (Landkreis Augsburg) entdeckt worden. Weil das Fleisch noch sehr frisch war, geht die Polizei davon aus, dass es nicht länger als einen Tag dort gelegen haben kann. Woher die Hähnchenschenkel stammen, war zunächst unklar. In der Nähe gebe es keinen Schlachtbetrieb, sagte ein Polizeisprecher. Man suche jetzt nach dem illegalen Entsorger.

Pressemitteilung Polizei Gersthofen