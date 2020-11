Rummenigge über Werder Bremen: Sehr gute Adresse für Talente

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Werder Bremen als guten Verein für junge und entwicklungsfähige Fußballer gelobt. „Werder Bremen ist eine sehr gute Adresse für Talente“, sagte der 65-Jährige in einem Interview des „Weser-Kurier“ (Mittwoch) und ergänzte: „Ich schätze den Spielstil von Florian Kohfeldt sehr, und die Clubführung und das gesamte Umfeld sorgen dafür, dass sich junge Spieler in Bremen entwickeln können.“

Die Bayern hatten Verteidiger Marco Friedl im Januar 2018 zunächst an die Norddeutschen ausgeliehen, ehe der Österreicher im Sommer 2019 fest nach Bremen wechselte. „Auch Serge Gnabry hat bei Werder wertvolle Erfahrungen gesammelt, ehe er über Hoffenheim bei uns durchgestartet ist“, sagte Rummenigge. „Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch in Zukunft das eine oder andere Talent mal wieder an Werder Bremen verleihen werden.“

