Rummenigge: „tolle Mannschaft“, „Pluspunkte“ für Boateng

Karl-Heinz Rummenigge hat die aktuelle USA-Reise als beste Werbetour des FC Bayern München nach Asien oder in die Vereinigten Staaten gelobt. „Das war die rundeste, interessanteste und erfolgreichste Tour“, sagte der Vorstandsvorsitzende am Dienstag in Kansas City vor dem letzten Spiel gegen den AC Mailand. Es sei der „perfekte Spagat“ zwischen Werbeinteressen und dem Fußball gelungen. Insbesondere das 3:1 gegen Real Madrid habe gezeigt, „dass wir eine tolle Mannschaft haben“. Trotzdem wolle man noch den einen oder anderen Transfer bewerkstelligen. Abwehrspieler Jérôme Boateng könnte dagegen bleiben. „Er hat Pluspunkte gesammelt“, sagte Rummenigge.

