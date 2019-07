Rummenigge outet sich als Bond-Fan

Vor dem Besuch einer Abordnung des FC Bayern bei „Terminator“ Arnold Schwarzenegger in Los Angeles hat Karl-Heinz Rummenigge (63) seine persönlichen Filmvorlieben verraten. „Ich bin eigentlich mehr Fan von James-Bond-Filmen“, sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Meister am Montagabend (Ortszeit) während der USA-Reise der Münchner auf die Frage zum Terminator. Schwarzenegger (71), der in Hollywood als Schauspieler berühmt wurde, habe ihm dennoch „immer imponiert, weil er es aus dem beschaulichen Österreich geschafft hat, hier in Hollywood ein großer Star zu werden“. Schwarzenegger habe in Amerika „eine super Karriere hingelegt“, auch später als Politiker. Von 2003 bis 2011 war der ehemalige Bodybuilder Gouverneur Kaliforniens. „Das ist schon toll, wenn wir von ihm eingeladen werden“, betonte Rummenigge gespannt auf das Treffen.

Kader FC Bayern München

Bayern-Termine in der Sommervorbereitung

Spielplan FC Bayern München

Bundesliga-Abschlusstabelle 2018/19

Team- und Spieler-Statistiken 2018/19

Fakten zu Trainer Niko Kovac

International Champions Cup

Spielplan International Champions Cup

Teams beim International Champions Cup

Bayern-Kader für die US-Tour