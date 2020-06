Rummenigge: Meisterschale nach letztem Spieltag in Wolfsburg

Der neue und alte deutsche Fußball-Meister FC Bayern München wird die Meisterschale erst nach dem letzten Spiel beim VfL Wolfsburg in Empfang nehmen. Das sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagabend nach dem 1:0-Sieg bei Werder Bremen im TV-Sender Sky. „Die Absprache ist so, dass wir die Meisterschale am 34. Spieltag nach dem Spiel in Wolfsburg überreicht bekommen“, sagte Rummenigge nach dem achten Titel der Bayern nacheinander.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Titelgewinne FC Bayern

DFL-Konzept zum Sonderspielbetrieb

Bundesliga-Torschützenliste

Alle Bundesliga-Meister

Bundesliga-Statistiken FC Bayern

Saisonstatistiken FC Bayern