Rummenigge mahnt im Alaba-Poker, Flick wirbt um „Herzstück“

Von Schwäbische Zeitung

Nach dem Tod eines 52-jährigen Mannes, der am frühen Dienstagmorgen auf dem Gehweg in der Hermannstraße in Tuttlingen gefunden wurde, hat die Kriminalpolizei den am Mittwoch in der Tuttlinger Innenstadt festgenommenen Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen der Sonderkommission „Weg“ hatten noch am Dienstagabend zu einem 36-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz geführt.

"Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte den Getöteten ...