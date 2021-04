Rummenigge fordert Zusammenhalt in der Bayern-Führung

Springerstiefel, Bomberjacke, kurz geschorenes Haar – so trat Nico Bergmann vor mehr als 20 Jahren auf. „Ich war Neonazi und Sprecher der rechten Szene in Biberach“, sagt der heute 43-Jährige. Jahrelang steckte er in der rechtsextremen Szene und ihrem nationalsozialistischen Gedankengut fest: „Meine Liebe galt meinem Vaterland“, so Nico Bergmann. „Ich war stolz auf das, was ich bin: ein blonder Deutscher mit blauen Augen.“ Damals ging es um Anerkennung, Macht und die feste Überzeugung, das Richtige zu tun.