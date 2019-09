Rummenigge fordert „große Leistung“ von Kritiker Kimmich

Karl-Heinz Rummenigge hat Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich nach dessen jüngster Kritik am Auftritt des FC Bayern in die Pflicht genommen. „Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen, nach oben halten und dann müssen alle demjenigen hinterher rennen. Aber dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt bei sich selber auch haben“, sagte der Vorstandschef am Montag vor dem Abflug der Münchner nach London zum Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur. Kimmich hatte nach dem 3:2-Sieg der Bayern am Wochenende in Paderborn Kritik am Auftritt des Teams geübt.

„Wenn er Kritik äußert, dann muss er vorneweg gehen und Top-Leistungen bringen“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Wer die Klappe aufmacht, muss natürlich auch vorneweg marschieren. Das tut er auch.“ Grundsätzlich befürwortete Salihamidzic das klare Auftreten von Kimmich. „Ich mag ja Spieler, die was sagen, die Verantwortung übernehmen. So ist der Josh“, sagte der Sportdirektor.

Verantwortung übernehmen sei keine Sache des Alters, sagte Rummenigge über den 24-jährigen Kimmich. „Der Faktor ist exklusiv die Leistung, egal wie alt einer ist. Wir haben hinten im Tor einen etwas älteren Herren, der schon die drei vorne stehen hat, und vorne einen etwas älteren Herren, der auch schon die drei stehen hat. Die zwei sind da gute Vorbilder auch für Joshua.“

