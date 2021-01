Rummenigge fordert andere „Gangart“ nach „Betriebsunfall“

Karl-Heinz Rummenigge fordert nach dem Pokal-Aus des FC Bayern München eine Reaktion gegen den SC Freiburg. „Das wird ein wichtiges Spiel sein gegen eine Mannschaft, die in den letzten Wochen gut gespielt hat. Die Mannschaft wird jetzt mit dem Trainer und dem Trainergespann zeigen müssen, dass das, was passiert ist, ein Betriebsunfall war“, sagte der Vorstandschef der „tz“ und dem „Münchner Merkur“ (Wochenendausgabe). Die Freiburger sind nach zuletzt fünf Siegen am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga zu Gast in München.

Rummenigge erklärte, dass er sich vom Team eine andere „Gangart“ beim Aus im Elfmeterschießen in Kiel gewünscht hätte. „Das ist nicht der Beginn eines Jahres, den man sich wünscht“, sagte der 65-Jährige nach den Pleiten in Kiel und Gladbach. Die wichtigste Aufgabe sei es, die Zahl der Gegentore zu verringern.

„2020 haben wir das Triple gewonnen, dazu die zwei Supercups, da wirst du Tag und Nacht gelobt. Es ist vielleicht ein Stück menschlich, wenn du dir dann den einen oder anderen Schritt sparen willst“, sagte Rummenigge. „Wir müssen daher zu der Spielart und Gangart zurückfinden, die uns speziell im letzten Sommer so ausgezeichnet hat, als wir hoch gepresst haben, aber alle mitgemacht haben. Der Gegner hatte gar keine Möglichkeit, aus dem Defensivbereich rauszukommen. Das war wie ein Ping-Pong-Spiel im positiven Sinne. Zu dieser Spielweise müssen wir zurückfinden, wenn wir auch im Jahr 2021 Erfolge haben wollen.“

