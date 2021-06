Rummenigge: Flick-Abschied hat seinen Entschluss bestärkt

Der Abschied von Hansi Flick als Trainer des FC Bayern München hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in seinem Entschluss zu einem vorgezogenen Rückzug nach eigenen Angaben „bestärkt“. Das sagte der 65-Jährige in einem Interview der „Bild“ (Mittwoch). Die Querelen zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hätten mit der Entscheidung, die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters schon Ende Juni und damit ein halbes Jahr früher als geplant abzugeben, nichts zu tun gehabt. Danach gefragt versicherte Rummenigge: „Nein, denn grundsätzlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“ Dann fügte er hinzu: „Hansis Wechsel zum DFB hat mich allerdings in meiner Entscheidung bestärkt. Neuer Trainer, neue Saison, neuer Vorstandschef - das ist ein sauberer Schnitt.“

Rummenigge hört zum 30. Juni 2021 als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern auf. Den Posten des 65-Jährigen übernimmt Oliver Kahn, der eigentlich erst zum 1. Januar 2022 an die Club-Spitze rücken sollte.

