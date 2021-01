Rummenigge erkennt Titelhunger beim FC Bayern für Club-WM

Karl-Heinz Rummenigge hat beim FC Bayern für die Club-WM in Katar die Gier auf den nächsten Titel ausgemacht. „Die Mannschaft will Geschichte schreiben“, sagte der Münchner Vorstandschef bei fcb.tv im Interview. „Sie will als die wahrscheinlich erfolgreichste, beste Mannschaft des FC Bayern in die große Tradition und Erfolgsgeschichte eingehen.“

Rummenigge (65) bezog sich dabei auf die Chance der Münchner, nach fünf Titeln im Jahr 2020 im Februar in Katar Nummer sechs zu holen. Der FC Barcelona unter Pep Guardiola hatte im Dezember 2009 mit dem Erfolg bei der Club-WM seinen sechsten Titel nacheinander geholt.

Hansi Flicks Mannschaft steigt in Katar erst im Halbfinale am 8. Februar ins Turnier ein.

