Rummenigge erinnert sich genau an erste bemannte Mondlandung

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und heutige Bayern-München-Chef Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich noch genau an die erste bemannte Mondlandung vor 50 Jahren. „Ganz Lippstadt ist damals aufgestanden“, sagte Rummenigge (63) während der USA-Reise des FC Bayern. „Das war das Ereignis, dass keiner verpassen wollte.“

Den 50. Jahrestag der Mondlandung wird der gebürtige Lippstädter in Houston erleben. Denn am Samstag (Ortszeit) spielt der FC Bayern in der texanischen Stadt, in der die Nasa seit 1961 das bemannte Raumfahrtprogramm der USA koordiniert, gegen Real Madrid. „Das war damals schon eine tolle Geschichte, die Mondlandung als junger Bursche mitzuerleben“, sagte Rummenigge. Auf dem flackernden Schwarz-Weiß-Bild des Fernsehers sei freilich alles nicht so deutlich zu erkennen gewesen.

In Houston steht für die von Rummenigge angeführte Bayern-Delegation auch ein Besuch bei der Nasa auf dem Programm. „Ich freue mich darauf“, sagte der Vorstandschef.

