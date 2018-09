Rummenigge: EM 2024 in München sei „wichtiger Sieg“

Karl-Heinz Rummenigge hat die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland als „wichtigen Sieg“ bezeichnet. „Das wird dem deutschen Fußball sicherlich gut zu Gesicht stehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München am Donnerstag nach der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee in Nyon. Die deutsche Bewerbung hatte sich gegen die Türkei durchgesetzt.

Rummenigge sagte, in den sechs Jahren bis 2024 bleibe Deutschland genug Zeit, um noch in die Infrastruktur zu investieren. „Wir haben ausreichend Zeit, um alles so herzurichten, dass Deutschland sich Fußball-Europa so präsentiert, wie alle das erwarten“, sagte er. Die Präsentation der deutschen Delegation in Nyon sei „inhaltlich sehr gut“ gewesen und „auch mit Sympathie rübergebracht worden“.

