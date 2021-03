Rumäne Kovacs leitet Bayern-Spiel gegen Lazio Rom

Der Rumäne Istvan Kovacs leitet das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League. Nach dem 4:1-Erfolg bei Lazio Rom haben die Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) beste Aussichten auf das Viertelfinale. Der 36-jährige Kovacs war bislang einmal bei einem Spiel des FC Bayern im Einsatz. Im Oktober gewannen die Bayern mit 2:1 bei Lokomotive Moskau. Für den Rumänen ist es der achte Einsatz in der Fußball-Königsklasse.

