Rumäne Haţegan leitet Bayern-Spiel gegen FC Chelsea

Der Rumäne Ovidiu Haţegan leitet das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Chelsea. Für den 40-Jährigen ist es die 100. Partie in einem Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Bei zwei Bayern-Spielen unter seiner Leitung in der Königsklasse gab es zwei klare Siege. Im November 2012 gewannen die Münchner 6:1 gegen OSC Lille. Im Februar 2018 gab es ein 5:0 gegen Besiktas Istanbul.

Der FC Bayern hat nach einem 3:0 in London vor der Corona-Pause beste Chancen auf den Viertelfinaleinzug. Damit würden sich die Münchner für das Finalturnier in Lissabon qualizieren, das vom 12. bis maximal 23. August stattfindet.

