Ruhiges Wetter am Wochenende: Woche wird wieder sommerlich

Nach den heftigen Unwettern in der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter in Bayern am Wochenende wieder. Die Temperaturen gingen im Vergleich zu den vergangenen Tagen leicht zurück, es werde auch nicht mehr so schwül, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Samstag werde es teils bewölkt, teils sonnig. Für den Alpenraum bestehe ein geringes Gewitterrisiko. Der Sonntag werde der freundlichere Tag des Wochenendes mit Temperaturen von bis zu 28 Grad. In der kommenden Woche dürfte das Wetter wieder schwül-warm werden - „mit hohen Temperaturen, aber auch ansteigendem Gewitterrisiko“, sagte der Meteorologe.

Deutscher Wetterdienst