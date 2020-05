Ruhiger Pfingstverkehr im Südwesten

Ruhiger Pfingstreiseverkehr im Südwesten: Nach Angaben des Verkehrswarndienstes Baden-Württemberg hielt sich das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen im Land am Samstag zunächst in Grenzen. Bis zu drei Kilometer lange Staus wurden etwa auf der A6 von Mannheim nach Heilbronn am Dreieck Hockenheim/Walldorf verzeichnet. Auch auf der A8 von Stuttgart nach Karlsruhe ging es bei Pforzheim nicht ganz so zügig voran. Für den späteren Nachmittag schloss der Verkehrswarndienst Staus an Baustellen und an neuralgischen Punkten wie dem Albaufstieg der A8 nicht aus. Mehr Reiseverkehr erwartet er vor allem am Pfingstmontag, wenn Ausflügler auf Rückreisende treffen, deren Pfingstferien schon zu Ende sind.

Verkehrsmeldungen