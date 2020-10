Rückkehr perfekt: Nürnberg spielt künftig in Adidas-Trikots

Der 1. FC Nürnberg läuft in der Saison 2021/22 wieder in Trikots des fränkischen Sportartikelherstellers Adidas auf. Wie der „Club“ am Freitag mitteilte, findet der Wechsel des Trikotherstellers im Rahmen des Ausrüster-Engagements des Fußball-Zweitligisten mit 11teamsport statt. Man habe „eine langfristige Konstellation gefunden“, um die Rückkehr zum Sportartikelkonzern perfekt zu machen, sagte FCN-Vorstand Niels Rossow. Durch Ausrüster, Haupt- und Ärmelsponsor läuft der „Club“ künftig in einem „rein fränkischen Trikot“ auf.

Zuletzt hatte der neunmalige deutsche Meister im Jahr 2016 in einem Trikot mit den drei Streifen gespielt. „Gemeinsam möchten wir an frühere, erfolgreiche Zeiten anknüpfen“, sagte Oliver Brüggen, PR-Direktor bei Adidas. Wie viel Geld der FCN mit dem Deal einnimmt, wurde nicht mitgeteilt. Derzeit tragen die Nürnberger Umbro-Trikots.

