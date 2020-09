Rückkehr in die Schule: Neustart unter erschwerten Bedingungen

Wohl noch nie war ein Schulneustart nach den Sommerferien in Bayern so angespannt wie in diesem Jahr. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat nicht nur einen Regelschulbetrieb unter Pandemie-Bedingungen sicherzustellen, sondern kämpft auch mit anhaltendem Lehrermangel – besonders im Grundschulbereich. Die Garantie, dass an jeder der 6200 Schulen stets genügend Lehrer zur Verfügung stehen, wollte Piazolo am Freitag in München nicht geben. Es werde „immer so sein, dass Unterricht irgendwo ausfällt“, sagte der Minister: „Das war wahrscheinlich schon bei Sokrates so.“

Am kommenden Dienstag startet das Schuljahr für 1,645 Millionen bayerische Schüler, darunter 115 300 ABC-Schützen. Für die ersten zwei Wochen ist für alle Klassen ab der Jahrgangsstufe 5 vorsichtshalber auch im Unterricht eine Maskenpflicht vorgeschrieben. Danach kann der Mund-Nase-Schutz im Unterricht abgelegt werden, nicht aber auf dem sonstigen Schulgelände. Bei ungünstiger Entwicklung der regionalen Infektionslage gilt ein Stufenplan: Ab 35 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche muss die Maske aufbleiben, ab 50 wechseln sich Präsenz- und Distanz-unterricht ab. Das seien aber nur Orientierungswerte, betonte Piazolo. Auch die Schließung einzelner Klassen, Schulteile oder ganzer Schulen bei Entdeckung einer Infektion ist einkalkuliert.

Mehr entdecken: Debatte um Raumreiniger im Klassenraum

Sollte es wieder zu Distanzunterricht kommen, fühlt sich das Ministerium jetzt besser gerüstet. Zug um Zug sollen von den Kommunen als Sachaufwandsträger 370 000 Laptops angeschafft werden. 250 000 sind für die Ausleihe an Schüler vorgesehen. Die Kosten dafür übernimmt der Freistaat. Im Gegenzug wird Schülern und Eltern nicht mehr überlassen, von einem möglichen Fernunterricht nach Lust und Laune teilzunehmen. Die Schüler werden jetzt zur „aktiven Teilnahme am Distanzunterricht“ verpflichtet. Die von den Lehrern gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich und mündliche Leistungsnachweise können auch auf diesem Wege erhoben werden. Der digitale Schultag beginnt jeweils mit einem virtuellen Startschuss – entweder mit einer „Guten-Morgen-E-Mail“ oder einer Videokonferenz. Das sieht das vom Kultusministerium für den Distanzunterricht erstellte Rahmenkonzept vor, mit dem ein „hohes Maß an Verbindlichkeit“ sichergestellt werden soll.

Auch für den Umgang mit Erkältungssymptomen wurde ministerielle Vorsorge getroffen. Schüler mit leichten Erkältungsanzeichen, die sich nach der Definition des Kultusministeriums in „gelegentlichem Husten und Schnupfen“ äußern, dürfen danach unter bestimmten Voraussetzungen weiter in die Schule kommen. Nicht in die Schule dürfen Schüler mit Fieber, trockenem Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen.

Erschwert wird der Schulstart zudem durch die Tatsache, dass einer stattlichen Zahl an Lehrkräften der Präsenzunterricht nicht zugemutet wird, weil sie zu einer Corona-Riskogruppe gezählt werden. Nach Angaben Piazolos betrifft diese Einschränkung drei bis vier Prozent aller Lehrer an öffentlichen Schulen, was einer Mindestzahl von 3700 entspräche.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach sogar von mehr als 6000 Lehrkräften, die keinen Präsenzunterricht halten könnten, die Grünen schätzten diese Zahl auf 4000.

Lehrer sollen ihre Kollegen von zuhause aus unterstützen

Diese Lehrer sind zwar nicht vom Dienst befreit, die Vertretung in der Klasse muss aber von den anderen Lehrern übernommen werden. Außerdem sollen „Teamlehrkräfte“ in Umfang von 800 Vollzeitstellen eingesetzt werden. Piazolo stellt sich vor, dass die Lehrer, die zu Hause bleiben müssen, den Unterricht von dort aus vorbereiten und ihre Kollegen von Korrekturarbeiten entlasten: „Da ist hohe Flexibilität gefragt.“

Teamlehrkraft - wer, wie und wann?

Hinter dem begriff "Teamlehrkraft" verbergen sich nach Überzeugung der schulpolitischen Sprecherin der Grünen im Landtag Anna Toman „Ungeschulte, die keinerlei Erfahrung haben vor einer Klasse zu stehen“. Die Tatsache, dass diese erst gesucht würden, lasse vermuten, dass die meisten von ihnen nicht vor Weihnachten eingesetzt werden könnten, geschweige denn ab nächsten Dienstag zum Schulstart, so Toman.

Schon vor der Corona-Krise hatte Piazolo mit einem gravierenden Lehrermangel an Grund-, Haupt- und Förderschulen zu kämpfen. Die sich abzeichnenden Lücken wurden – zum Teil unter massiven Protest der Lehrerverbände – mithilfe dienstrechtlicher Maßnahmen gefüllt, sagte Piazolo.

1000 zusätzliche Stellen für das neue Schuljahr

Für das kommende Schuljahr wurden nach Angaben des Kultusministers, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, 1000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Insgesamt stellte das Kultusministerium 4700 Lehrer neu ein, die meisten davon, um pensionierte Lehrkräfte zu ersetzen. Rein rechnerisch stehen im Schuljahr 2020/2021 mehr Lehrern weniger Schüler gegenüber.

Der Schülerzuwachs verteilt sich allerdings ungleichmäßig. Während die Schüler an den 3365 Grund-, Mittel- und Hauptschulen um knapp 4000 und die der Gymnasiasten um 1388 zunimmt, sinken die Schülerzahlen an den 375 Realschulen (minus 442) und besonders an den 183 Berufsschulen (minus 4668).