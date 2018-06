Roth bietet nach Pleite Firmenzentrale als Asylheim an

- In Nürnberg könnten demnächst Flüchtlinge in der Zentrale des insolventen Heimtextilhändlers ARO unterkommen. Der bisherige Firmenchef und frühere Präsident des 1. FC Nürnberg, Michael A. Roth, habe dem Sozialamt der Stadt ein entsprechendes Angebot unterbreitet, berichtete ein Behördenmitarbeiter am Freitag. Er bestätigte damit einen Bericht des „Bayerischen Rundfunks“.

Allerdings sei noch keine Entscheidung gefallen. „Wir haben uns das Gebäude angeschaut und müssen nun sehen, ob wir darin eine Unterkunft für Asylbewerber realisieren können“, sagte der Behördenmitarbeiter.

Auch Roth bestätigte Pläne, Flüchtlinge in dem Gebäude unterzubringen. In einer schriftlichen Mitteilung wies der Unternehmer darauf hin, dass ARO schon jetzt nur einen Teil des Verwaltungsgebäudes nutze: „Unser Bürogebäude in Nürnberg war für eine Expansion von rund 200 Filialen ausgerichtet. Mittlerweile besteht unser Filialbestand nur noch aus 50 ARO-Fachmärkten und deshalb haben wir seit einigen Jahren einen Leerstand von 70 Prozent.“

Allerdings ist noch unklar, ob in die Räume tatsächlich Flüchtlinge einziehen. Vor rund zwei Wochen hatten laut Roth städtische Vertreter, Feuerwehrleute und Sicherheitsexperten das Gebäude besichtigt. Seitdem habe es noch keine Rückmeldung von der Stadt gegeben.

Unklar war am Freitag auch, ob die Pläne die Rettung von ARO aus der Insolvenz beeinträchtigen könnten. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters sagte, dass das Gebäude nicht zur Insolvenzmasse gehört, sondern einer eigenen Gesellschaft.

ARO hatte Ende August zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren Insolvenz beantragt. Das Nürnberger Traditionsunternehmen mit 254 Mitarbeitern in 54 Filialen war 1956 von Roth gegründet worden. Roth hatte vor allem in seiner früheren Funktion als Präsident des 1. FC Nürnberg lange im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden.