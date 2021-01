Rosenheim prüft „Möglichkeiten des Gedenkens“ an Siegfried

Nach dem Tod des Magiers Siegfried Fischbacher prüft seine Geburtsstadt Rosenheim „geeignete Möglichkeiten des Gedenkens“. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Montagabend mit. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, der gebürtige Rosenheimer und Zauberer des magischen Duos „Siegfried & Roy“ solle ein Denkmal erhalten. Fischbacher war vor etwa zwei Wochen im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung in Las Vegas gestorben.

Der Rosenheimer Oberbürgermeister Andreas März (CSU) hatte bereits am Tag der Todesnachricht Fischbacher als heimatverbundenen Menschen mit Bodenhaftung gewürdigt und angekündigt: „Seine Heimatstadt wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“ Das Duo „Siegfried & Roy“ war für Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt.

