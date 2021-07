Rosa Schuhe im glasklaren Wasser: Tote Frau aus See geborgen

Im Unterallgäu ist eine tote Frau aus einem See geborgen worden. Ein Schwimmer hatte im glasklaren Wasser des Baggersees die rosafarbenen Schuhe der Frau entdeckt; er barg die Frau am Dienstagabend mithilfe weiterer Badegäste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Laut Polizei war die 58-Jährige gegen Mittag allein an den Hetzlinshofer Weiher geradelt und hatte dort in der Sonne offensichtlich auch Alkohol getrunken. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt sie beim Schwimmen einen Herzinfarkt oder einen Kreislaufzusammenbruch. Wie lange die Frau unter Wasser war, blieb unklar.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-303371/2

Pressemitteilung