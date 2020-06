Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 58 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Ederheim (Landkreis Donau-Ries) tödlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte eine 18-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Mannes an einer Kreuzung beim Ortsteil Hürnheim missachtet. Durch den Zusammenstoß am Sonntagvormittag wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.