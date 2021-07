Rollerfahrer stirbt nach Kollision mit Laster

Beim Zusammenstoß mit einem Laster ist ein Rollerfahrer in Mittelfranken ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer habe auf der Bundesstraße 466 bei Haundorf (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) am frühen Donnerstagnachmittag zwei Radfahrer überholt und sei dafür auf die Gegenspur gefahren, teilte die Polizei mit. Der Roller sei ihm entgegenkommen und beide Fahrzeuge zusammengestoßen. Der 66-jährige Rollerfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Lasterfahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.

