Rösler sieht Fortuna Düsseldorf auf gutem Weg

Trainer Uwe Rösler sieht die Mannschaft von Zweitligist Fortuna Düsseldorf bei der angepeilten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg. „Inzwischen haben wir eine gewisse Hierarchie und Stabilität im Team. Die Mannschaft ist gewachsen und agiert auch reifer als am Anfang der Saison. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir weniger Karten und Elfmeter gegen uns bekommen“, sagte Rösler am Mittwoch.

In den zurückliegenden sieben Liga-Partien holten die Düsseldorfer sechs Siege und wollen ihre positive Bilanz mit dem nächsten Erfolg im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen Greuther Fürth ausbauen.

Vor dem Abschluss der Hinrunde rangiert die Fortuna auf Relegationsplatz drei, Fürth folgt mit zwei Punkten Rückstand auf dem fünften Rang. „Die Partie am Freitag wird wieder ein Gradmesser. Wir werden gegen eine starke Fürther Mannschaft eine richtig gute Leistung brauchen“, erklärte Rösler.

