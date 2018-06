Rodlerin rast gegen Baum und stirbt

Bei einem Rodelunfall in Tirol ist eine 51 Jahre alte Frau aus Niedersachsen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in Achenkirch beim Nachtrodeln auf einer gekennzeichneten und beleuchteten Bahn, wie die österreichische Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Frau aus Nordenham war zusammen mit ihrem Freund und ihrer Tochter auf der Rodelbahn unterwegs. Die 51-Jährige fuhr den Angaben zufolge voraus. An der ersten Kreuzung mit der Skipiste verließ sie aus unbekannter Ursache die Rodelbahn und fuhr auf der Skipiste weiter talwärts. Dabei verlor sie die Kontrolle über die Rodel, kam über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Baum.

Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, die Frau starb noch an der Unfallstelle. (dapd)