Rode: Eintracht Frankfurt kann gegen den FC Bayern mithalten

Sebastian Rode hält Eintracht Frankfurt im Duell mit seinem Ex-Club Bayern München am Samstag keinesfalls für chancenlos. „Gerade wir haben nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können. Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1:2 verloren. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust“, sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem „Kicker“-Interview.

Die längere Ruhepause für Frankfurt seit dem letzten Spiel in der Fußball-Bundesliga könnte der Eintracht zudem in die Karten spielen, findet Rode. „Es könnte ein Vorteil sein, dass sie am Mittwoch gegen Atlético gespielt haben... Ich weiß aus eigener Erfahrung: Nach so einem Highlight in der Champions League ist es in der Bundesliga schon mal ein bisschen härter.“

Grundsätzlich erhofft sich Rode, der von 2014 bis 2016 für den Rekordmeister am Ball war, eine gute Saison für die Eintracht. Die Stabilität im Team mache ihn zuversichtlich. „Wir sind die älteste Truppe, die auf dem Platz aber hervorragend arbeitet und gegen sehr gute Teams wie Hertha und Hoffenheim schon gewonnen hat“, sagte er.