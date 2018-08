Robe ist auch bei Hitze Pflicht

In Bad Waldsee ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Es fehlte an Licht, die Bäckereien und Einkaufscenter waren dunkel und in den Häusern fielen sämtliche elektrische Geräte aus. Auch einzelne Ampeln waren davon betroffen. Die Feuerwehr und die EnBW-Techniker waren gefordert.

Wie Feuerwehrsprecher Marcel Huber berichtet, hat es am Morgen einen Blitzeinschlag in die Stromleitung am Gemeindeverbindungsweg zwischen Enzisreute und Kümmerazhofen gegeben.