Robbens Zweifel: Nie mehr für den FC Bayern spielen?

Arjen Robben hegt Zweifel, ob er in seiner Abschiedsspielzeit beim FC Bayern München noch einmal zum Einsatz kommt. „Ich habe schon meine Bedenken und bin nicht sicher, ob ich in dieser Saison noch einmal für die Bayern auflaufen kann“, sagte der verletzte Niederländer am Donnerstag bei Sky Sport News HD. „Es ist frustrierend, nicht zu wissen, was es genau ist.“ Der 35-Jährige muss seit Ende November verletzt pausieren. Damals steuerte der Fußball-Star beim 5:1 gegen Benfica Lissabon zwei Tore bei.

Wie es für Robben nach zehn Jahren beim FC Bayern nach dieser Saison weitergeht, ist offen. „Natürlich gibt es einige Anfragen und Anrufe von Vereinen, aber ich will natürlich erst einmal wieder über einen längeren Zeitraum trainieren. Eine finale Entscheidung habe ich noch nicht getroffen“, sagte der Flügelspieler, der 2009 von Real Madrid zu den Münchnern gewechselt war. Zuletzt galt eine Rückkehr in die Niederlande als wahrscheinlichste Option.

Vor Robben hatte auch schon Trainer Niko Kovac zurückhaltend mit Blick auf weitere Einsätze geklungen. „Ich würde mir wünschen, dass er nicht nur ein oder zwei Spiele macht, sondern mehr. Aber das steht und fällt mit der Gesundheit“, sagte Kovac Ende März.

