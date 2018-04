Robben: Neues Gespräch „vielleicht die nächsten Tage“

Beim FC Bayern München könnte in der Frage einer Vertragsverlängerung für Arjen Robben eine zeitnahe Entscheidung fallen. „Es gab noch kein neues Gespräch. Das wird vielleicht die nächsten Tage oder nächste Woche stattfinden“, sagte der 34 Jahre alte Niederländer am Dienstag in München. Seit 2009 spielt Robben für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Der Vertrag des Holländers läuft wie der von Franck Ribéry (35) am Saisonende aus.

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla mochte sich Robben aber nicht zu sehr mit der Zukunftsfrage beschäftigen. „Ich möchte nicht mehr ganz so viel dazu sagen. Das einzig Wichtige ist das Spiel“, sagte Robben.

Auf die Frage, was sich zu den vergangenen Vertragsverlängerungen beim FC Bayern geändert habe, ging Robben bei seiner Antwort nicht ins Detail. „Ich bin ein bisschen älter. Die letzten zwei Male habe ich im Januar verlängert, jetzt ist April und ich habe noch nicht verlängert“, sagte er. Die Familie fühle sich in München aber noch immer genauso wohl wie vor zwei, drei Jahren, sagte der 34-Jährige.

