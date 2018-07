Robben hat deutsches WM-Aus wegen Urlaub nicht gesehen

Das Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Arjen Robben in den Ferien überrascht - und seine Bayern-Kollegen konnte er nicht mehr im TV beobachten. „Ich war drei Wochen in Urlaub. Da habe ich komplett abgeschaltet, nichts verfolgt, nichts gesehen, nichts angeschaut. Als ich zurück in Deutschland war, habe ich wieder Fernsehen geschaut - leider habe ich die Deutschen deswegen nicht gesehen“, sagte der 34-Jährige am Freitag in München.

„Ich habe im Urlaub eine SMS von einem Freund bekommen, der schrieb: Du siehst Deine deutschen Kollegen schnell wieder. Dann dachte ich, das kann fast nicht wahr sein, und habe es doch mal kurz gecheckt oder meine Frau. Da waren sie raus. Das hat keiner erwartet. ich glaube da ist einiges schief gelaufen“, erzählte der Flügelspieler des deutschen Fußball-Meisters.

Robben hatte mit Hollands Nationalteam die WM in Russland verpasst. Im vergangenen Jahr beendete er danach seine Karriere in der Auswahlmannschaft.

