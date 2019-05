Robben glaubt an große Bayern-Zukunft

Der scheidende Arjen Robben glaubt an eine große Zukunft des FC Bayern München. „Es ist eigentlich nur bergauf gegangen“, sagte Robben am Dienstag in München im Rückblick auf seine zehn Jahre beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Der Niederländer war im Sommer 2009 von Real Madrid gekommen und erlebte ein glanzvolles Jahrzehnt der Münchner mit drei Endspiel-Teilnahmen in der Champions League.

Die Zahl der Endspiel- und Halbfinal-Teilnahmen spreche für sich, insgesamt sei der Verein gewachsen, sagte Robben. „Da kann man nur positiv drüber reden. Und was die Zukunft angeht: Wir haben sehr gute Leute im Verein, die werden das schon weitermachen.“

