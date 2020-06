Robben über Comeback-Überlegung: „Hat schon sehr gejuckt“

Arjen Robben (36) hat sich in der Winterpause kurz mit einem Comeback beim FC Bayern München befasst. „Das war wirklich eine kurze Phase bei mir im Dezember und Januar, da fühlte ich mich so fit, und ich habe überlegt zurückzukommen. Am Ende haben wir das dann doch nicht gemacht, und die Zeit ging vorbei“, erzählte der langjährige Bayern-Star der „Sport Bild“.

Zu jener Zeit waren die Außenstürmer Serge Gnabry und Kingsley Coman verletzt. „Okay, es hat schon sehr gejuckt, die Fußballschuhe wieder anzuziehen. Andererseits habe ich die Zeit mit meiner Familie genossen, habe mich mit Skifahren abgelenkt“, sagte Robben.

Der Niederländer spielte bis zum vergangenen Sommer zehn Jahre beim FC Bayern. Dann beendete er seine Karriere. „Im Sommer gehen wir wieder zurück nach Holland, zurück in die Heimat. Es wird eine große Veränderung sein. Mit 18 bin ich losgezogen nach Groningen, Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern. Wir wohnen mittlerweile 17 Jahre im Ausland, davon elf in München. Wir freuen uns sehr, es braucht jedoch Zeit zur Eingewöhnung“, erzählte Robben.

Konkrete Ideen für seine weitere Karriere hat der ehemalige Nationalspieler noch nicht. „Ich bin noch nicht so weit zu sagen, was ich machen will. Ich bin für alles offen. Ich will mir erst die Zeit nehmen, dass wir uns in aller Ruhe an Holland gewöhnen“, sagte er.

Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könnte, einmal Bayern-Trainer zu werden, antwortete er: „Man weiß ja nie. Wir werden nach unserem Umzug immer wieder mal zurückkehren, um Freunde zu besuchen, den Verein.“

