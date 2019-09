„Ripper von Johannis“ wird Prozess gemacht

Sehen so Sieger aus? Mitnichten. Ali „Allgäu Ali“ Celik war bei der Boxgala „Sport im Süden“ in der ZF-Arena in Friedrichshafen einer der Hauptkämpfer. Doch der 32-Jährige war mit Sicherheit der am wenigsten glücklich dreinschauende Sieger an diesem Boxabend. In einem der drei auf dem Programm stehenden Titelkämpfe sollte es gegen den US-Amerikaner John Rene (37) um die internationale deutsche Meisterschaft im Halbmittelgewicht (69,9 kg) gehen, doch am Tag vor dem ersten Boxevent in der Halle, in der ansonsten die Volleyballer ihren Gegnern ...