Ringelnatter in Motorroller gefunden

Weil sich eine Schlange in einem Motorroller versteckt hat, musste die Feuerwehr in München ausrücken. Die Ringelnatter hatte sich unter der Verkleidung des Rollers verschanzt, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die alarmierten Helfer versuchten am Vorabend zunächst, die Schlange durch Starten des Motors zu verjagen. Weil sich die Natter aber als hartnäckig erwies, montierten die Feuerwehrleute eine Seitenverkleidung und die Sitzbank ab. Mit einem sogenannten Schlangenhaken konnte die Ringelnatter schließlich gerettet werden. Weil es sich um eine heimische Art handelte, brachten sie die Feuerwehr zu einem nahegelegenen Weiher.