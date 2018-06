Rinderspacher wirft Seehofer „nationale Unzuverlässigkeit“ vor

- Die bayerische Landtags-SPD wirft Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) nach dessen Attacken gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) „nationale Unzuverlässigkeit“ vor. „Ich bin entsetzt, dass die CSU als Partei, ihr Parteivorsitzender und der bayerische Ministerpräsident der Bundeskanzlerin in den Rücken fallen“, sagte SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher am Donnerstag in Regensburg. „Das schwächt die Position Deutschlands.“ Seehofer hatte am Vortag kurz vor dem EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik den ungarischen Premier Viktor Orban getroffen und gelächelt, als dieser Deutschland „moralischen Imperialismus“ unterstellte.

„Wenn Seehofer vor einem EU-Gipfel mit einem anti-europäischen Machthaber gegen die Kanzlerin polemisiert, dann ist das ein Akt nationaler Unzuverlässigkeit“, sagte Rinderspacher bei der Herbstklausur der SPD-Landtagsfraktion in Regensburg. Vor einem EU-Gipfel müsse eine Regierung zusammenstehen. Und ganz allgemein gab Rinderspacher der CSU einen Rat mit auf den Weg: „Konfrontation, Abschottung und Abgrenzung führen in die Düsternis.“

Die Flüchtlingskrise dominierte das SPD-Treffen in Regensburg. Zu Gast war Michaela Marksova, Vizevorsitzende der tschechischen Sozialdemokraten und Arbeitsministerin. Tschechien ist eines der osteuropäischen Länder, das EU-weite Flüchtlingsquoten ablehnt - was auch manche SPD-Politiker ärgert, da die tschechische Regierung sozialdemokratisch geführt ist.

Marksowa begründete das Nein zu Flüchtlingsquoten mit der Angst vieler Bürger vor Einwanderern: „Auch Mitglieder der sozialdemokratischen Partei haben Angst, ob wir die Integration schaffen und wie wir es schaffen.“ Sie warf der EU vor, die kleinen Länder in der Flüchtlingspolitik zu überfahren: „Die Form, wie die EU das macht, ist nicht gut, ist nicht sensibel“, kritisierte Marksova den Mehrheitsbeschluss der europäischen Innenminister, 120 000 Flüchtlinge europaweit zu verteilen. Offene Kritik von ihren bayerischen Parteifreunden musste sich Marksowa aber nicht anhören.

Die SPD ebenso wie der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) wollen wegen der hohen Zahl von Flüchtlingskindern eine kräftige Aufstockung des Bildungsetats. SPD-Bildungsexperte Martin Güll forderte mittelfristig mindestens 800 neue Lehrerstellen für eine „Task Force“, um Flüchtlingskindern Deutsch beizubringen. Kurzfristig hält der SPD-Politiker 200 bis 300 neue Stellen für nötig. „Da werden wir schon mal bei 50 Millionen Euro ankommen.“

Weder SPD noch BLLV halten die derzeitige Finanzierung für ausreichend. Schon die normale Unterrichtsversorgung stehe an einzelnen Schulen auf „sehr dünnem Eis“, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann dem Bayerischen Rundfunk. „Da müssen wir aufpassen und ganz laut Alarmsignale setzen. Sonst kann Integration nicht gelingen.“